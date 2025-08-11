Головком про Курську операцію: Спочатку ми планували більш рейдові дії, але я відмовився
У процесі підготовки до Курської операції спочатку Сили оборони планували більш рейдові дії, але командування відмовилося від цієї ідеї. Про це в інтерв’ю газеті The Washington Post розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Спочатку ми планували більш рейдові дії, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія. Вона була потрібна нам давно", – наголосив головком.
Сирський, коментуючи підготовку до операції, заявив, що "перемоги люблять тишу".
"Вони народжуються у тиші й готуються у тиші. Коли створюється чи ведеться інформаційна кампанія, і всі кричать: "дай мені те, дай мені це", то, звичайно, супротивник теж знає і готується", – сказав головком.
Цього разу, додав він, "ми мали перемогти".
- З початку весни 2025 року росіяни регулярно заявляють про нібито повне витіснення українських сил із Курської області, проте влада і військові запевняють, що це не відповідає дійсності.
- 6 серпня Сирський заявив, що втрати Росії в Курській операції склали понад 77 000 військових вбитими й пораненими.
