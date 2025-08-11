Головком про Курську операцію: Спочатку ми планували більш рейдові дії, але я відмовився

Олександр Сирський зрозумів, що "нам потрібна ця територія", маючи на увазі Курську область РФ

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У процесі підготовки до Курської операції спочатку Сили оборони планували більш рейдові дії, але командування відмовилося від цієї ідеї. Про це в інтерв’ю газеті The Washington Post розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Спочатку ми планували більш рейдові дії, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія. Вона була потрібна нам давно", – наголосив головком.

Сирський, коментуючи підготовку до операції, заявив, що "перемоги люблять тишу".

"Вони народжуються у тиші й готуються у тиші. Коли створюється чи ведеться інформаційна кампанія, і всі кричать: "дай мені те, дай мені це", то, звичайно, супротивник теж знає і готується", – сказав головком.

Цього разу, додав він, "ми мали перемогти".