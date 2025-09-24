Залужний про Курську операцію: Надто висока ціна і неможливість оперативного успіху
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний оцінив операцію українських військ на Курщині, зазначивши, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці не приносить бажаних результатів, а війська противника в обороні мали переваги. Про це він написав у статті для ZN.ua.
"Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні", – зазначив Залужний.
За його словами, росіяни, будучи в обороні, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, відтак не допустили аби український тактичний прорив переріс в оперативний успіх. А й згодом самі здійснили тактичне просування, щоправда – також без оперативного успіху.
"Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", – сказав Залужний.
Він резюмував, що в основі позиційного глухого кута лежить не лише неможливість прориву оборонних рубежів, найголовніше – неможливість виконати оперативні завдання, включно з виходом на оперативний простір.
- Курська операція розпочалася 6 серпня 2024 року. Спочатку на цій території планувалися лише рейдерські дії, але потім Сирський відмовився від цього: зрозумів, що "нам потрібна ця територія".
- За словами головкома ЗСУ, операція була необхідна для стримування просування окупантів, а також на тлі критики, мовляв, українські війська лише стоять в обороні.
- За рік Курської операції Росія втратила на цій території понад 77 000 військових. Сирський вважає – більшість цілей досягнуто.
