Залужний про Курську операцію: Надто висока ціна і неможливість оперативного успіху

Ексголовком ЗСУ наголосив, що зрештою під час української Курської операції росіяни й самі почали просуватись, проте теж не на оперативному рівні

Валерій Залужний (Фото: facebook.com/Валерій Залужний)

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний оцінив операцію українських військ на Курщині, зазначивши, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці не приносить бажаних результатів, а війська противника в обороні мали переваги. Про це він написав у статті для ZN.ua.

"Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні", – зазначив Залужний.

За його словами, росіяни, будучи в обороні, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, відтак не допустили аби український тактичний прорив переріс в оперативний успіх. А й згодом самі здійснили тактичне просування, щоправда – також без оперативного успіху.

"Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", – сказав Залужний.

Він резюмував, що в основі позиційного глухого кута лежить не лише неможливість прориву оборонних рубежів, найголовніше – неможливість виконати оперативні завдання, включно з виходом на оперативний простір.