Зеленский против обсуждения нейтралитета, но признал, что пока Украину в НАТО не принимают

Президент напомнил, что Штаты не поддерживают вступление Украины в Альянс и назвал "большим подарком" России, что США сняли этот вопрос с переговоров

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не готов обсуждать нейтральный статус Украины, но признал, что из-за позиции Соединенных Штатов страну пока не берут в НАТО. Об этом он рассказал на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере.

Журналистка отметила, что в марте 2022 года глава государства заявлял о готовности обсуждать нейтралитет Украины, и спросила, готов ли украинский лидер до сих пор обсуждать этот вопрос.

"Я никогда не говорил, что я готов обсуждать нейтралитет Украины. Так никогда не звучало. Это россияне задавали этот вопрос, когда они пришли к нам с ультиматумом", – ответил Зеленский.

Следует заметить, что весной 2022 года президент хотел вынести на всеукраинский референдум вопросы нейтралитета и другие возможные компромиссы с РФ, но после раскрытия российских зверств в Буче и других деоккупированных городах переговоры с захватчиками были прекращены.

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Глава государства напомнил, что во время первого ультиматума россияне требовали от Украины уменьшения армии до 50 000 – 80 000 военных: "Представьте разницу: сейчас армия эта держит россиян – это 800 000. То есть представьте, что они хотели".

Также оккупанты добивались нейтрального статуса Украины ("внеблоковость в принципе, любая"), хотели от Киева признания оккупированных территорий российскими, были и другие требования, рассказал Зеленский.

"Мы всегда говорили, что мы не совсем понимаем, что мы обсуждаем. Это ультиматум, это не предложение насчет завершения войны", – отметил украинский лидер.

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В то же время, он признал, что если говорить о нейтральности Украины в контексте вступления в НАТО, то страну не берут в Альянс. Также Зеленский отметил, что вступление в НАТО решило бы много проблем и вопросов.

По мнению президента, вместо военной и финансовой помощи, размещения миротворцев в Украине можно было просто позволить ей вступить в Альянс: "А можно просто [взять Украину в] НАТО... Это проще, меньше затрат и т.д.".

Однако он добавил, что по этому вопросу "не о чем говорить", поскольку США как главный союзник в НАТО не поддерживают вступление Украины в Альянс.

"На сегодняшний день это так. Считаю, что нельзя просто так это подарить россиянам. Я считаю, что это большой подарок, что снимают эту тему с переговоров. Я просто считаю, что это неправильно", – подытожил он.

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