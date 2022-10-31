Президент Владимир Зеленский заявил о деградации российской армии. Если раньше она называлась второй армией мира, то теперь не входит даже в первую двадцатку, сказал он в вечернем обращении 31 октября.

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"Уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели в России по дронам, в том числе и тем, которые поставили ей сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать вторая по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина обязательно ответит на сегодняшнюю российскую воздушную атаку.

"Каждый новый российский удар по нашим гражданским объектам только облегчает и приближает международный консенсус относительно ответственности России. А упавшие на территорию Молдовы обломки российской ракеты только напоминают, насколько важно вместе защищаться от этого зла – от рашизма, который не признает ни государственных границ, ни человеческих ценностей", – заявил он.

Министр обороны Алексей Резников в начале октября призвал мир перестать бояться российской армии, потому что "это не "вторая армия мира", это бродяги, мародеры и насильники".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в апреле говорил, что вторая армия мира – это армия Украины, а не России.

Андрій Водяний

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