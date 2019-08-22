Названа дата премьеры украинской драмы "Черный ворон" - видео

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Фильм снят по мотивам одноименного романа Василия Шкляра

Премьера исторической драмы "Черный ворон" украинского производства состоится 5 декабря. Об этом сообщается на странице ленты в Facebook.

Фильм планируют показать во всех кинотеатрах Украины. "Уверены, история жизни Черного Ворона, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики, никого не оставит равнодушным", - сказано в сообщении.

Лента снята по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. Основные места событий в ней развернулись в Черкасской области - Холодный Яр и Мотронинский монастырь. Воссоздавали святыню в драме на территории Киево-Печерского заповедника.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азизбек Абдурашидовой, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин.

  • 10 июля в Госкино сообщали о завершении работы над драмой.
  • Роман Василия Шкляра описывает борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. 

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Теги: черный ворон, драма, василий шкляр, премьера
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