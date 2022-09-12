Кабмин создает штаб по экстренному реагированию на обстрелы объектов энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и Укрэнерго создать координационный штаб по оперативной ликвидации разрушений из-за обстрелов Россией энергетической и коммунальной инфраструктуры.
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"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре еще раз доказали, что нам противостоят террористы. Мы должны быть готовы к любым сценариям", – прокомментировал Шмыгаль.
Правительство также готовится выделить 400 млн грн из резервного фонда госбюджета на восстановление поврежденных объектов.
Решение о выделении средств будет одобрено на ближайшем заседании Кабмина.
- Вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове. 12 сентября РФ снова ударила по критической инфраструктуре Харькова, пропали свет и вода.
- Россия прощупывает почву, зимой подобных ударов будет больше, заявил после обстрелов энергетической инфраструктуры глава МИД Дмитрий Кулеба.
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