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Кабмин создает штаб по экстренному реагированию на обстрелы объектов энергетики

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 18:10
Кабмин создает штаб по экстренному реагированию на обстрелы объектов энергетики - Фото
Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и Укрэнерго создать координационный штаб по оперативной ликвидации разрушений из-за обстрелов Россией энергетической и коммунальной инфраструктуры.  

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"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре еще раз доказали, что нам противостоят террористы. Мы должны быть готовы к любым сценариям", – прокомментировал Шмыгаль. 

Правительство также готовится выделить 400 млн грн из резервного фонда госбюджета на восстановление поврежденных объектов.  

Решение о выделении средств будет одобрено на ближайшем заседании Кабмина. 

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Роман Бриль
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НЭК Укрэнерго кабмин обстрелы антикризисный штаб критическая инфраструктура
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