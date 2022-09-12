Кабмин создает штаб по экстренному реагированию на обстрелы объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и Укрэнерго создать координационный штаб по оперативной ликвидации разрушений из-за обстрелов Россией энергетической и коммунальной инфраструктуры.

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"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре еще раз доказали, что нам противостоят террористы. Мы должны быть готовы к любым сценариям", – прокомментировал Шмыгаль.

Правительство также готовится выделить 400 млн грн из резервного фонда госбюджета на восстановление поврежденных объектов.

Решение о выделении средств будет одобрено на ближайшем заседании Кабмина.

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Роман Бриль

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