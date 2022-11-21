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МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС после обстрелов: Повреждений много, но ядерной угрозы нет

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 22:43
МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС после обстрелов: Повреждений много, но ядерной угрозы нет - Фото
Фото: EPA

Ключевое оборудование Запорожской атомной электростанции осталось невредимым после обстрелов, произошедших в субботу вечером и утром в воскресенье, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Эксперты МАГАТЭ смогли сегодня оценить масштабы повреждений, причиненных станции на выходных. Они убедились, что все шесть энергоблоков находятся в стабильном состоянии, утечки свежего или отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов не было.

Это значит, что ядерной опасности пока нет.

Однако эксперты МАГАТЭ зафиксировали масштабные повреждения на территории станции.

Пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Несколько ударов пришлось по дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по железной дороге станции и трубопроводу со сжатым воздухом.

По состоянию на понедельник, 21 ноября, четыре из шести энергоблоков АЭС находятся в состоянии холодного останова, два – в режиме горячего останова, производя пар для отопления станции и города-спутника Энергодара.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что возобновление обстрелов территории Запорожской АЭС требует активизации консультаций по созданию "защитной зоны" вокруг нее.

Читайте также: Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ

Андрій Водяний
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война МАГАТЭ Энергодар заэс
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