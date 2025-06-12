Зачем России "переговоры": Зеленский назвал две ключевые цели

Президент убежден, что Россия просто лжет Трампу, и что тот понимает это

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин, делая вид, что РФ участвует в переговорном процессе, хочет выиграть время, чтобы избежать новых санкций и продолжать воевать. Президент США Дональд Трамп видит, что россияне "не совсем открыты". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Главная цель россиян на переговорах, по словам Зеленского, – показать Трампу, что между Украиной и Россией якобы существует дипломатический мост.

"Чтобы против России не были введены санкции, пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, то больше переговоров не будет". Путин не хочет мира", – подчеркнул Зеленский.

Но, отметил президент, у россиян есть еще одна цель.

Они хотели "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров – это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдерживает продолжительной войны с партнерами и санкциями", – убежден Зеленский.

Зеленский считает, что, несмотря на комплиментарные слова Трампа в адрес Путина, президент США все же видит российского диктатора насквозь.

"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны. Я думаю, что Россия просто лжет Трампу", – сказал он.

Однако Зеленский признает, что американский президент не раз резко критиковал не только Путина, но и его самого.

"Я вполне нормально восприму все, если это приблизит нас к завершению войны. Президент Трамп избрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", – сказал он.