Зачем России "переговоры": Зеленский назвал две ключевые цели
Российский диктатор Владимир Путин, делая вид, что РФ участвует в переговорном процессе, хочет выиграть время, чтобы избежать новых санкций и продолжать воевать. Президент США Дональд Трамп видит, что россияне "не совсем открыты". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
Главная цель россиян на переговорах, по словам Зеленского, – показать Трампу, что между Украиной и Россией якобы существует дипломатический мост.
"Чтобы против России не были введены санкции, пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, то больше переговоров не будет". Путин не хочет мира", – подчеркнул Зеленский.
Но, отметил президент, у россиян есть еще одна цель.
Они хотели "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.
"Длительная война без поддержки партнеров – это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдерживает продолжительной войны с партнерами и санкциями", – убежден Зеленский.
Зеленский считает, что, несмотря на комплиментарные слова Трампа в адрес Путина, президент США все же видит российского диктатора насквозь.
"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны. Я думаю, что Россия просто лжет Трампу", – сказал он.
Однако Зеленский признает, что американский президент не раз резко критиковал не только Путина, но и его самого.
"Я вполне нормально восприму все, если это приблизит нас к завершению войны. Президент Трамп избрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", – сказал он.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- К третьему раунду подготовка пока не ведется.