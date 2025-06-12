Для чого Росії "переговори": Зеленський назвав дві ключові цілі

Президент переконаний, що Росія просто бреше Трампу, і що той розуміє це

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін, удаючи, що РФ бере участь у переговорному процесі, хоче виграти час, щоб уникнути нових санкцій і продовжувати воювати. Президент США Дональд Трамп бачить, що росіяни "не зовсім відкриті". Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Головна мета росіян на переговорах, за словами Зеленського, – це показати Трампу, що між Україною та Росією нібито існує дипломатичний міст.

"Щоб проти Росії не було запроваджено санкції, поки тривають переговори. Бо Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде". Путін не хоче миру", – наголосив Зеленський.

Але, зазначив президент, у росіян є і ще одна мета.

Вони хотіли "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів – це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримує тривалої війни з партнерами та санкціями", – переконаний Зеленський.

Зеленський вважає, що попри компліментарні слова Трампа на адресу Путіна, президент США все ж бачить російського диктатора наскрізь.

"Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", – сказав він.

Однак Зеленський визнає, що американський президент неодноразово різко критикував не лише Путіна, а і його самого.

"Я цілком нормально сприйму все, якщо це наблизить нас до завершення війни. Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати", – сказав він.