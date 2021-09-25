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Адвокат экс-главы ВС ВСУ: Венедиктову ввели в заблуждение по делу крушения Ан-26

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 15:30
Адвокат экс-главы ВС ВСУ: Венедиктову ввели в заблуждение по делу крушения Ан-26 - Фото
Сергей Дроздов (фото - Командування Повітрянних Сил ЗСУ, Facebook)

Экс-глава Воздушных Сил ВСУ Сергей Дроздов ознакомился с 30 из 60 томов дела о крушении Ан-26. Его адвокаты считают, что генпрокурора Ирину Венедиктову ввели в заблуждение. Об этом сказал LIGA.net адвокат Дроздова Ростислав Кравец.

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Сегодня Венедиктова написала, что Дроздов и его адвокаты затягивают дело. По ее словам, Дроздов не пришел в Госбюро расследований для ознакомления с материалами дела, а адвокаты при этом подают ходатайства о продлении сроков на ознакомление с ними.

"На мой взгляд, это немного перекручивание. Могу сказать, что один из защитников полностью ознакомился со всеми материалами дела. Другие защитники и непосредственно сам Дроздов ознакомились с примерно 30 томами из 60", – прокомментировал слова Венедиктовой Кравец.

Адвокат признал, что Дроздов не приезжал в ГБР за материалами, но фактически ознакомился с половиной томов.

"Он приедет, распишется за все тома. ГБР это все известно. Поэтому идет злоупотребление фактами и попытка, я считаю, давить на суд – чтобы создать представление, что никто ни с чем не знакомится", – отметил Кравец.

Адвокат также считает, что Венедиктову следствие вводит в заблуждение. "Она сама же не является прокурором по этому делу. ГБР вводит в заблуждение, чтобы никто не говорил, что она наврала. Как ей доложили, так она и сказала", – сказал адвокат.

Кравец также добавил, что суд отклонил первое ходатайство о продлении сроков ознакомления с материалами, а второе находится на рассмотрении. "А мы в это время изучаем материалы", – подытожил он.

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Марк Сировой
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