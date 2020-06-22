Антирекорды дня. Камеры выявили авто, восемь раз превысившее скорость - фото

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

За 20 июня на трассе М03 Киев – Харьков – Должанский камеры автофиксации нарушений зафиксировали 27 автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч при максимально позволенных 110 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Рекордсменом по числу нарушений стал автомобиль Skoda Octavia AA522***. Водитель превышал скорость восемь раз.

Суточный рекорд по скорости - у Skoda Octavia А7 BA779***. Автомобиль разогнался до 204 км/ч.

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1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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Фото с камер - Патрульна поліція України