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10.01.2019, 11:53

Авария судна возле Турции: украинские моряки покинули больницу

Авария судна возле Турции: украинские моряки покинули больницу - Фото
Фото: Twitter/T.C. Samsun Valiliği

Спасенные члены экипажа затонувшего судна в ближайшее время вернутся в Украину

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Семеро моряков, спасенных из затонувшего около турецкого побережья торгового судна, выписали из больницы города Самсун (Турция). Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

По словам дипломата, в ближайшее время моряки вернутся в Украину.

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"Утром они (спасенные моряки - ред.) встретились с губернатором Самсуна (Османом Каймаком - ред.). В ближайшее время моряки вернутся на Родину", - написал он. 

Встреча украинских моряков и консула Украины в Турции Бориса Ясинского с губернатором Самсуна Османом Каймаком (фото - Twitter/T.C. Samsun Valiliği)

7 января в результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции погибли четверо граждан Украины. Выжили и находились в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Она входило в порты оккупированных Россией Керчи и Феодосии в 2014-15-х годах. На борту было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Порт Азов в Ростовской области РФ часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса. 

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Теги: Самсун, затонувшее судно, уголь, Турция, моряки, VOLGO BALT 214, авария судна, андрей сибиги, посол украины в турции, спасенные моряки
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