Беспорядки в Новых Санжарах. Двум участникам суд вынес приговор

Обвиняемые заключили сделку со следствием

В Полтавской области суд вынес приговор двум участникам беспорядков, которые произошли 20 февраля в Новых Санжарах, когда в поселок привезли эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

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Обвиняемые заключили сделку со следствием и получили по пять лет лишения свободы. При этом суд освободил их от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В решении суда говорится, что обвиняемые бросали камни и кирпичи в сотрудников полиции и препятствовали движению автобусов с эвакуированными гражданами.

В результате их и других протестующих действий пятеро полицейских получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

20 февраля 2020 года в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в медицинском центра Национальной гвардии украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, для прохождения карантина. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Были задержаны 24 человека.

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Вадим Ребрина

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