UA

Беспорядки в Новых Санжарах. Двум участникам суд вынес приговор

24.09.2020, 20:44
Беспорядки в Новых Санжарах. Двум участникам суд вынес приговор - Фото
Протесты в Новых Санжарах 20 февраля (Фото: пресс-служба полиции)

Обвиняемые заключили сделку со следствием

В Полтавской области суд вынес приговор двум участникам беспорядков, которые произошли 20 февраля в Новых Санжарах, когда в поселок привезли эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обвиняемые заключили сделку со следствием и получили по пять лет лишения свободы. При этом суд освободил их от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В решении суда говорится, что обвиняемые бросали камни и кирпичи в сотрудников полиции и препятствовали движению автобусов с эвакуированными гражданами.

В результате их и других протестующих действий пятеро полицейских получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

  • 20 февраля 2020 года в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в медицинском центра Национальной гвардии украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, для прохождения карантина. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.
  • Были задержаны 24 человека.

Читайте также: Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ухань коронавирус Новые Санжары   COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих

COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих
 