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29.05.2019, 13:35

Бунт заключенных: колонию в Одессе решили расформировать

Бунт заключенных: колонию в Одессе решили расформировать - Фото
Фото: скриншот видео

Осужденных распределят в другие тюрьмы

Одесскую колонию №51, в которой 27 мая произошел бунт заключенных, Министерство юстиции решило расформировать. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Осужденных распределят в другие тюрьмы.

Сейчас в колонии – усиленные меры безопасности, ограничено посещение и передачи.

Как сообщалось ранее, бунт вспыхнул якобы из-за "ужасного качества питания". Мятежников изолировали, полиция вела переговоры с ними. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось". 

Госбюро расследований рассматривает вариант, что к бунту в колонии №51 могла привести служебная халатность ее работников.

Постарадали 13 сотрудников этой и соседней колоний.

Читайте также: Денисова: Причиной бунта в тюрьме могли быть обыски у заключенных

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Теги: заключенные, бунт, одесская колония
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