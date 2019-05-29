Бунт заключенных: колонию в Одессе решили расформировать

Одесскую колонию №51, в которой 27 мая произошел бунт заключенных, Министерство юстиции решило расформировать. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Осужденных распределят в другие тюрьмы.
Сейчас в колонии – усиленные меры безопасности, ограничено посещение и передачи.
Как сообщалось ранее, бунт вспыхнул якобы из-за "ужасного качества питания". Мятежников изолировали, полиция вела переговоры с ними. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось".
Госбюро расследований рассматривает вариант, что к бунту в колонии №51 могла привести служебная халатность ее работников.
Постарадали 13 сотрудников этой и соседней колоний.
Читайте также: Денисова: Причиной бунта в тюрьме могли быть обыски у заключенных