Бунт заключенных: колонию в Одессе решили расформировать

Фото: скриншот видео

Одесскую колонию №51, в которой 27 мая произошел бунт заключенных, Министерство юстиции решило расформировать. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Осужденных распределят в другие тюрьмы.

Сейчас в колонии – усиленные меры безопасности, ограничено посещение и передачи.

Как сообщалось ранее, бунт вспыхнул якобы из-за "ужасного качества питания". Мятежников изолировали, полиция вела переговоры с ними. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось".

Госбюро расследований рассматривает вариант, что к бунту в колонии №51 могла привести служебная халатность ее работников.

Постарадали 13 сотрудников этой и соседней колоний.

Читайте также: Денисова: Причиной бунта в тюрьме могли быть обыски у заключенных