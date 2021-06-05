Экс-замсекретарь СНБО Кривонос заявил, что его уволили из ВСУ

Бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Кривоноса уволили из Вооруженных сил. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно", – написал Кривонос.

Экс-замсекретаря СНБО называет свое увольнение "началом нового этапа борьбы с реалиями беспорядка, существующего в армии и государстве", поскольку теперь "его уже ничего не сдерживает".

25 декабря 2020 года Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России.

28 декабря в интервью НВ он заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".

29 декабря Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО. В ОП объяснили, что Кривоноса уволили из-за того, что он "не работал в команде", а вместо этого "делал громкие политические заявления".

Владислав Сердюк

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