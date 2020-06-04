Дело о госизмене по генералу СБУ Шайтанову затягивается. В суде назвали причины

Валерий Шайтанов (фото – LIGA.net)

Сроки расследования дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого контрразведка якобы уличила в работе на спецслужбы России, продлили на полгода из-за коронавирусного карантина и больших объемов материалов. Об этом сообщила корреспондентка LIGA.net.

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Обвинение просило продлить сроки на семь месяцев, заявляя, что многие следственные действия были ограничены из-за карантина. Назначено около 30 экспертиз, но треть из них провести не успели: эксперты перегружены работой. Затягивается также экспертиза аудиозаписей - их больше 20 часов, а там "изучают каждую секунду".

Со слов прокурора Ивана Кисилевича, операторы мобильной связи, которым направлены запросы для получения расшифровок телефонных разговоров Шайтанова, не успели их подготовить, поскольку многие сотрудники работают удаленно.

Он также доавил, что нужно время, чтобы снять гриф секретно с некоторых документов и следственных действий.

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Кисилевич говорит, что только в конце мая были направлены запросы на международную помощь в Германию, Францию и Хорватию. Просят передать данные контрразведок о возможных встречах Шайтанова в этих странах с "кураторами ФСБ".

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревают в работе на ФСБ РФ.

СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.

Генерал-майору объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля его взяли под стражу.

16 апреля в Киеве задержали экс-сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.

Так как 15 июня истекает двухмесячный срок ареста Шайтанова , вопрос о его продлении решат на отдельном судебном заседании.

LIGA.net собрала все, что было известно от Валерии Шайтанове и расшифровала записи .

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