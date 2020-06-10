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Дело Шеремета. Суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО

Дело Шеремета. Суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
10.06.2020, 17:33

Подозреваемая Кузьменко будет находится под стражей до 24 июля

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу защитников подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко на продление ей меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Адвокаты Кузьменко подавали апелляцию на постановление судьи Печерского райсуда Киева от 26 мая, которым подозреваемой был продлен срок пребывания под стражей до 24 июля.

Защита Кузьменко просила суд отпустить ее на поруки. Об этом адвокат Тарас Беспалый сообщил в комментарии Украинской правде.

  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.
  • 1 июня полиция выделила в отдельное производство материалы по Антоненко, Кузьменко и Дугарь и открыла их для ознакомления. 



Вадим Ребрина
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Павел Шеремет Юлия Кузьменко дело шеремета
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