Денисова сообщила о прорыве в деле раненых моряков в России

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Захваченных в плен Россией троих раненых украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку направят на обследование в больницу. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

"Наконец РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира оказать ребятам медицинскую помощь", - написала Денисова.

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Она выразила надежду, что заявления Москальковой об "углубленном обследовании" не ограничатся поверхностным осмотром. В течение почти трех месяцев раненые военнопленные украинцы не получали квалифицированного лечения.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.