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Газовое дело. САП: В Борисполе задержали "участницу схем"

Газовое дело. САП: В Борисполе задержали "участницу схем" - Фото
Александр Онищенко (скриншот видео)
26.07.2019, 17:56

САП сообщает о задержании "участницы преступных схем по краже газа". Источник Украинской правды говорит, что речь о матери беглого нардепа Онищенко

Вчера в аэропорту Борисполь была задержена вероятная участница преступной организации по разворовыванию природного газа, сообщает пресс-служба САП. Она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск августа 2016 года.

Как уточняет Украинская правда, речь якобі идет об Инессе Кадыровой, матери беглого нардепа Александра Онищенко.

В данный момент детективами НАБУ подано ходатайство в суд о применении к подозреваемой меры пресечения, сообщает САП.

В марте 2017 года Инессу Кадырову задерживали в Испании по запросу НАБУ, но вскоре отпустили.

Александр Онищенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва. В 2016 году покинул Украину после того, как Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность. ГПУ заподозрила Онищенко в причастности к коррупционной схеме и собиралась привлечь к ответственности. Онищенко живет за пределами Украины, собирался участвовать в досрочных выборах Верховной Рады, но в последний день перед выборами Верховный суд запретил ему баллотироваться.

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Александр Онищенко набу сап Инесса Кадырова
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