Газовое дело. САП: В Борисполе задержали "участницу схем"

Александр Онищенко (скриншот видео)

Вчера в аэропорту Борисполь была задержена вероятная участница преступной организации по разворовыванию природного газа, сообщает пресс-служба САП. Она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск августа 2016 года.

Как уточняет Украинская правда, речь якобі идет об Инессе Кадыровой, матери беглого нардепа Александра Онищенко.

В данный момент детективами НАБУ подано ходатайство в суд о применении к подозреваемой меры пресечения, сообщает САП.

В марте 2017 года Инессу Кадырову задерживали в Испании по запросу НАБУ, но вскоре отпустили.

Александр Онищенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва. В 2016 году покинул Украину после того, как Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность. ГПУ заподозрила Онищенко в причастности к коррупционной схеме и собиралась привлечь к ответственности. Онищенко живет за пределами Украины, собирался участвовать в досрочных выборах Верховной Рады, но в последний день перед выборами Верховный суд запретил ему баллотироваться.

Читайте также: "Пойди, на**й, закинь ее!". НАБУ опубликовало прослушку Вовка