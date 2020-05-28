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ГБР: Курсант и трое полицейских избили в отделе оператора майнинг-фермы - фото

ГБР: Курсант и трое полицейских избили в отделе оператора майнинг-фермы - фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
28.05.2020, 16:25

В Николаеве трех полицейских и курсанта подозревают в избиении подозреваемого

В Николаеве следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора криминальной полиции и курсанту Нацакадемии внутренних дел в превышении власти, которое сопровождалось насилием. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР заявляют, что в марте 2020 года правоохранители во время обыска в рамках дела о краже электроэнергии обнаружили майнинг-ферму и незаконно установленный трансформатор. 21 апреля полицейские провели обыски у гражданина, который якобы был причастен к преступлению и администрировал оборудование для майнинга.

В ведомстве заявляют, что после обыска полицейские доставили подозреваемого в отдел полиции, где его избили. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Курсант был направлен в отдел для обеспечения публичной безопасности и порядка, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

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Владислав Сердюк
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