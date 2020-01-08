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Гибель Boeing. Пятеро экспертов винят технеисправность - Reuters

Гибель Boeing. Пятеро экспертов винят технеисправность - Reuters - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
08.01.2020, 23:51

Канадский источник сообщил, что имелись свидетельства перегрева одного из реактивных двигателей

Крушение украинского пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 МАУ, который упал на землю в огненном шаре вскоре после взлета из Тегерана, вероятно, было вызвано технической неисправностью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что у некоторых возникло предположение, что самолет мог быть сбит, поскольку катастрофа произошла через несколько часов после ракетного удара Ирана, который он нанес по американским военным базам на территории Ирака. 

Однако пять источников из органов безопасности - трое американцев, один европеец и один канадец, которые попросили не называть их имен, сообщили Reuters, что первоначальная оценка западных спецслужб заключалась в том, что самолет пострадал от технической неисправности, а не был сбит ракетой. Канадский источник сообщил, что имелись свидетельства перегрева одного из реактивных двигателей.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя.
  • Австралийский эксперт по вопросам авиации, главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас предположил, что на борту упавшего Boeing 737-800 мог произойти взрыв – в частности, в кабине пилотов.
  • Бывший руководитель аппарата FAA Майкл Голдфарб считает, что крушение самолета выглядит очень необычно и предполагает, что его причиной стал "катастрофический" инцидент, а не отказ двигателя.
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авиакатастрофа мау Boeing 737 PS 752
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