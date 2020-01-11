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Глава МИД Польши: Boeing в Иране мог быть сбит ракетой

Глава МИД Польши: Boeing в Иране мог быть сбит ракетой - Фото
Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)
11.01.2020, 06:22

Яцек Чапутович прокомментировал крушение украинского самолета в Иране

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что пассажирский лайнер Boeing 737 компании МАУ в Иране, вероятно, был сбит ракетой в Иране. Об этом он сообщил после Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, заседание которого состоялось 10 января в Брюсселе, передает Tvp.info.

По его словам, крушение украинского самолета было одной из тем внеочередной встречи министров иностранных дел 28 стран.
"Очень вероятно, что самолет был сбит", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши уточнил, что министры стран ЕС во время встречи настаивали, что необходимо требовать от Ирана объективного следствия.

Чапутович уточнил, что Польша поддерживает эту позицию.

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Яцек Чапутович ракета Boeing 737
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