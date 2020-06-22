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Изнасилование в Кагарлыке. Следствие изменило квалификацию преступления

Изнасилование в Кагарлыке. Следствие изменило квалификацию преступления - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
22.06.2020, 23:15

Подозреваемым в деле об изнасиловании в Кагарлыке бывшим полицейским изменили статьи, которые им инкриминируют

Следствие изменило квалификацию преступления в деле об изнасиловании в Кагарлыке. Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадське радио.

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Отмечается, что теперь бывших полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в пытках по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Из квалификации исчезло превышение полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК).

"365-ую переквалифицировали в 127-ую. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - сказал он (то есть "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" переквалифицировали на "пытки по предварительному сговору группой лиц").

Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

Ранее экс-оперуполномоченному Кагарликского отделения полиции Сергее Сулиме сообщили о подозрении в изнасиловании группой лиц, его бывшему начальнику Николаю Кузиву – в соучастии в групповом изнасиловании и в превышении служебных полномочий.

В сообщении ГБР о задержании полицейских была информация о применении пыток к потерпевшим. В подозрениях, врученных в конце мая, это не было указано.

"Подозрение было первоначальным. В дальнейшем мы проводили досудебное расследование, и продолжаем его проводить. И даем более точную правовую оценку", – пояснил прокурор.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
  • 30 мая по результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полицииуволили десять сотрудников полиции.

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Наталия Медведева
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