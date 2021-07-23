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Криминального "авторитета" из списка СНБО выдворили в Молдову

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 23:24
Криминального
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 23 июля, в Молдову выдворили гражданина, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, 38-летний гражданин, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, специализировавшихся на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, в Одесской и Николаевской областях.

Чтобы лишить криминального "авторитета" возможности влиять на своих подельников, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его в Молдову.

Выдворенному гражданину запретили въезжать на территорию Украины.

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Наталия Медведева
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криминальный авторитет снбо санкции депортация Молдова
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