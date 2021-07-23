Криминального "авторитета" из списка СНБО выдворили в Молдову
Сегодня, 23 июля, в Молдову выдворили гражданина, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По данным полиции, 38-летний гражданин, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, специализировавшихся на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, в Одесской и Николаевской областях.
Чтобы лишить криминального "авторитета" возможности влиять на своих подельников, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его в Молдову.
Выдворенному гражданину запретили въезжать на территорию Украины.
- 14 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций СНБО против 557 "воров в законе" и 111 криминальных "авторитетов".
- 25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.
- 26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины, а 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.
- 24 июня "вора в законе" по прозвищу Принц из списка СНБО приговорили к трем годам тюрьмы.
- 23 июля в Россию выдворили криминального "авторитета" из списка СНБО.
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