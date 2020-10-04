Крушение Ан-26. В ВСУ обнародовали схему воздушного движения на военном аэродроме

"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", – отметили в ВС ВСУ

Воздушные силы ВСУ опубликовали схему воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом.

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"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", – сказано в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

"При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними. Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему", а также при возникновении осложненных ситуаций в полете", – говорится в сообщении.







Вадим Ребрина

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