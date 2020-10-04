Крушение Ан-26. В ВСУ обнародовали схему воздушного движения на военном аэродроме
"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", – отметили в ВС ВСУ
Воздушные силы ВСУ опубликовали схему воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", – сказано в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
"При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними. Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему", а также при возникновении осложненных ситуаций в полете", – говорится в сообщении.
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, на котором находились 20 курсантов и семь членов экипажа.
- Погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского, его физическое состояние улучшается, но психологическое – тяжелое. Опубликованы имена погибших.
- ГБР рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание.
- 28 сентября началась расшифровка "черных ящиков".
- 30 cентября депутат Ирина Верещук заявила, что их расшифровали.
-
Комментарии