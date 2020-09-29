Крушение Ан-26. Выживший курсант смог пройтись, но его психологическое состояние тяжелое
О выписке курсанта Вячеслава Золочевского речь пока не идет, лечение продолжается
Курсанту Вячеславу Золочевскому, который выжил в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, разрешили первую короткую прогулку по двору госпиталя. Об этом рассказала его мама Ирина Золочевская, передает Укринформ.
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"Сын чувствует себя с каждым днем лучше. Его состояние стабильное, поэтому динамика хорошая. Сегодня врачи разрешили прогулку на улице, ненадолго, конечно, потому что ему это еще трудно, но уже погулялся, немного прошелся", – сказала Ирина.
По ее словам, о выписке речь еще не идет, лечение, в частности капельницы, еще продолжаются.
Мама курсанта добавила, что его психологическое состояние сейчас сложное, потому что "это живая, глубокая рана, ему трудно".
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