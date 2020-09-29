Авиакатастрофа под Чугуевом. В Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 – ГП "Антонов"

24 самолета Ан-26 используются в гражданской авиации и 29 государственной

В Украине сейчас эксплуатируется 53 самолета Ан-26 и его модификаций. Соответствующую информацию опубликовала в Facebook пресс-служба госпредприятия "Антонов" после авиакатастрофы под Чугуевом.

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Как отмечается, 24 самолета Ан-26 используются в гражданской авиации и 29 государственной.

"Самый старший из них самолет из серии №12-02 1972 выпуска – 48 лет 5 месяцев, самый молодой – самолет из серии №142-05 1985 выпуска – 35 лет 1 месяц. Техническое обслуживание самолетов, в том числе Ан-26, выполняется эксплуатантом воздушного судна, согласно документации по технической эксплуатации. На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно Регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов", – говорится в сообщении.

В ГП "Антонов" заявили, что компания-разработчик самолетов выполняет работы по оценке их технического состояния по возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета.

"Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют 1-2 года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", – говорится в сообщении.

Специалисты ГП "Антонов" вошли в состав госкомиссии для выяснения причин и обстоятельств катастрофы самолета Ан-26 ВС ВСУ в Харьковской области 25 сентября.

Наталия Медведева

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