Авиакатастрофа под Чугуевом. Черные ящики Ан-26 расшифровали – Верещук

Нардеп утверждает, что уже сегодня комитет Верховной Рады ознакомится с информацией черных ящиков Ан-26

Черные ящики разбившегося под Чугуевом самолета Ан-26 расшифровали. Об этом в эфире Украина 24 заявила нардеп Слуги народа Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, комитет Верховной Рады уже сегодня приступит к рассмотрению информации бортовых самописцев.

"Сегодня нам доложили, что черные ящики были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в черных ящиках, – сказала она.

По ее словам, на комитете депутаты общались с представителями Госбюро расследований, Минобороны и другими участниками расследования.

Она утверждает, что те сообщили о трех предварительных причинах трагедии: ненадлежащая организация полетов, ошибка пилотов, техническая неисправность самолета.

Позже сегодня вице-премьер Олег Уруский, который возглавляет госкомиссию по расследованию, заявил, что на техническую неисправность мог наложиться человеческий фактор.

Читайте также: Крушение АН-26. Двигатель, на котором отказал датчик, переработал 600 часов – журналист

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.