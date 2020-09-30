Авиакатастрофа под Чугуевом. Черные ящики Ан-26 расшифровали – Верещук
Нардеп утверждает, что уже сегодня комитет Верховной Рады ознакомится с информацией черных ящиков Ан-26
Черные ящики разбившегося под Чугуевом самолета Ан-26 расшифровали. Об этом в эфире Украина 24 заявила нардеп Слуги народа Ирина Верещук.
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По ее словам, комитет Верховной Рады уже сегодня приступит к рассмотрению информации бортовых самописцев.
"Сегодня нам доложили, что черные ящики были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в черных ящиках, – сказала она.
По ее словам, на комитете депутаты общались с представителями Госбюро расследований, Минобороны и другими участниками расследования.
Она утверждает, что те сообщили о трех предварительных причинах трагедии: ненадлежащая организация полетов, ошибка пилотов, техническая неисправность самолета.
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