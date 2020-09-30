Крушение Ан-26. Версию о теракте можно будет исключить после экспертизы – ГБР
В ГБР заявляют, что однозначно будет проведена взрывотехническая экспертиза в рамках расследования причин крушения Ан-26 под Чугуевом
Версию теракта как причины крушения самолета Ан-26 под Чугуевом можно будет исключить лишь после проведения взрывотехнической экспертизы. Об этом рассказал журналистам руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский, передает Интерфакс-Украина.
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По его словам, "все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются". Однозначно будет проведена взрывотехническая експертиза, проводится техническое расследование.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что версию теракта можно будет отбросить лишь после проведения взрывотехнической экспертизы, он ответил: "Да".
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, на котором находились 20 курсантов и семь членов экипажа.
- Погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского, его физическое состояние улучшается, но психологическое – тяжелое. Он рассказал, что его накрыло обломками фюзеляжа после крушения. Опубликованы имена погибших.
- 26 сентября ГБР заявило, что рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание.
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