Крушение Ан-26. Версию о теракте можно будет исключить после экспертизы – ГБР

В ГБР заявляют, что однозначно будет проведена взрывотехническая экспертиза в рамках расследования причин крушения Ан-26 под Чугуевом

Версию теракта как причины крушения самолета Ан-26 под Чугуевом можно будет исключить лишь после проведения взрывотехнической экспертизы. Об этом рассказал журналистам руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, "все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются". Однозначно будет проведена взрывотехническая експертиза, проводится техническое расследование.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что версию теракта можно будет отбросить лишь после проведения взрывотехнической экспертизы, он ответил: "Да".

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Марк Сировой

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