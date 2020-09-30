Ан-26. Становится ясно, на технические проблемы наложился человеческий фактор – Уруский

Расшифровка черных ящиков с потерпевшего крушение Ан-26 ожидается в течение недели, сообщил Уруский

На данном этапе расследования крушения Ан-26 под Чугуевом становится понятно, что трагедия могла произойти от комплексных причин – технических неисправностей и человеческого фактора. Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр Олег Уруский, который возглавляет государственную комиссию по расследованию катастрофы.

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"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях, – написал чиновник.

Уруский также сообщил, что бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и их расшифровка должна завершиться в течение этой недели.

По его словам следствие провело уже ряд мероприятий, среди которых: назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы.

Также на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета из обломков.

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Марк Сировой

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