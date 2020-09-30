Сведения о полном отказе двигателя упавшего Ан-26 не соответствуют действительности – ГБР
В Главном следственном управлении бюро заявили, что инспекция Минобороны устанавливает все обстоятельства трагедии в Харьковской области
Информация о полном отказе левого двигателя самолета Ан-26Ш, который 25 сентября с группой курсантов на борту потерпел крушение под Чугуевом, неправдива. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максим Борчаковский, пишет Интерфакс-Украина.
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"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", – сказал он.
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Ранее в ГБР сообщили, что проверяют разные версии: техническая неисправность агрегатов, ошибки экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание и подготовка к полету, теракт.
- Вечером 25 сентября под Чугуевом на шестом тренировочном вылете упал самолет с курсантами ХНУПС. По данным журналиста Бутусова, у него вышел из строя изношенный двигатель, прослуживший 43 года. Три месяца назад двигателю подписали продление ресурса, утверждает он.
- В результате катастрофы при посадке погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского. Он рассказал, как удалось выжить. Опубликованы имена погибших.
- Президент Зеленский объявил 26 сентября днем траура и поручил приостановить полеты Ан-26.
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