Сведения о полном отказе двигателя упавшего Ан-26 не соответствуют действительности – ГБР

В Главном следственном управлении бюро заявили, что инспекция Минобороны устанавливает все обстоятельства трагедии в Харьковской области

Информация о полном отказе левого двигателя самолета Ан-26Ш, который 25 сентября с группой курсантов на борту потерпел крушение под Чугуевом, неправдива. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максим Борчаковский, пишет Интерфакс-Украина.

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"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель , не соответствует действительности", – сказал он.

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Ранее в ГБР сообщили, что проверяют разные версии: техническая неисправность агрегатов, ошибки экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание и подготовка к полету, теракт.

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Евгений Пилипенко

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