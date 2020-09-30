"Родился в рубашке, железной". Выживший в крушении Ан-26 рассказал о катастрофе
По словам курсанта Золочевского, в полете Ан-26 не было ничего необычного, пока не появился резкий крен
Единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский рассказал ТСН, что полет проходил нормально, но затем появился резкий крен борта. Курсант пока не анализирует, почему спасся именно он.
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Это был один из первых учебных полетов для курсантов третьего курса, говорит Золочевский. До этого он провел пять часов в небе и должен был налетать еще три. На борту курсанты осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры – всего было 10 учебных мест с приборами. Золочевский сидел рядом с кабиной пилота.
Он говорит, что полет проходил нормально, не было ничего необычного, пока не появился резкий крен борта.
"Был резкий крен. И я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке", – сказал он.
Курсант пока не анализирует, почему именно он выжил. "В рубашке родился, говорят, железной", – отмечает он.
Ему удалось выбраться из-под фюзеляжа, затем он пытался потушить товарища, который на следующий день умер в реанимации. Курсант не рассказывает деталей происходящего после крушения, говорит, что не мог ничего понять, все казалось нереальным эпизодом из компьютерной игры.
Золочевский с детства мечтал о небе, но потерял всю группу и пока не знает, продолжит ли учебу, говорится в сюжете. "Я еще не знаю (продолжу ли учебу, – ред.). Может быть, может и нет. Все должно зажить, во-первых", – сказал курсан.
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