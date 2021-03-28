На территории школы в Луганской области нашли тайник с боеприпасами: фото

Сегодня, 28 марта, на территории одной из школ населенного пункта Приволье Луганской области правоохранители обнаружили тайник в боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Как отмечается, тайник нашли во время проверки оперативной информации, там были, в частности, патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

По данным Нацгвардии, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а боеприпасы передали представителям ГСЧС для уничтожения.

4 февраля в Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов.

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Наталия Медведева

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