ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали 11 января недалеко от временно оккупированного Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч, - ред.) 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Недалеко от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) беспилотник ОБСЕ обнаружил три самоходных гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм), пять танков (три T-72 и два T-64), а также одну противотанковую пушку (МТ-12 Рапира, 100 мм).

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29 декабря 2018 года в первые часы боевики нарушили режим прекращения огня в Донбассе на новогодние праздники.

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