Оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных: один боец ранен

1 апреля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Один украинский военный ранен, сообщили в штабе ООС.

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Возле населенных пунктов Старогнатовка и Водяное российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганской и Золотое-4 оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.

Один военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого — удовлетворительное, сообщили в штабе.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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Вадим Ребрина

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