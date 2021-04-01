Оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных: один боец ранен
1 апреля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Один украинский военный ранен, сообщили в штабе ООС.
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Возле населенных пунктов Старогнатовка и Водяное российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганской и Золотое-4 оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.
Один военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого — удовлетворительное, сообщили в штабе.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
- 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.
- 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля.
- В тот же день глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- Сегодня, 1 апреля, Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.
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