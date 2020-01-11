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Опубликовано видео пуска иранской ракеты. Она могла сбить Boeing

Опубликовано видео пуска иранской ракеты. Она могла сбить Boeing - Фото
Фото: скриншот из видео Christiaan Triebert/Twitter
11.01.2020, 14:21

Журналист NYT утверждает, что определил место пуска: оно в районе катастрофы лайнера МАУ

Видео с камеры наблюдения, на котором, возможно, зафиксирован пуск ракеты иранской системой ПВО, опубликовал в Twitter журналист New York Times Кристиан Триберт.

По мнению журналиста, ему удалось определить место пуска на видео: оно находится в районе к северо-востоку от Паранда, пригорода Тегерана, где, предположительно, иранская ракета попала в украинский лайнер.

Триберт подчеркнул, что на видео видна дата по иранскому календарю, соответствующая дате катастрофы, но время отличается - возможно, из-за настроек.

Также журналист отмечает, что направление на место пуска, зафиксированного на видео, проходит через военный объект, расположенный примерно в 5,7 км от точки съемки.

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Иран авиакатастрофа ракета Кристиан Триберт
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