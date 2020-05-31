Перестрелка в Броварах. Арестованы 11 подозреваемых, задержаны 30 человек - фото

Фото 2 - пресс-служба МВД

В Броварах по состоянию на 31 мая суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 11 участников перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Задержаны 30 подозреваемых в причастности к перестрелке, 23 из них - сообщили о подозрении.

Судебные заседания продолжаются.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

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