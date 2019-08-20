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Пожар в "Токио". Суд избрал меру пресечения собственнику отеля

Пожар в "Токио". Суд избрал меру пресечения собственнику отеля - Фото
Суд по делу о пожаре в одесской гостинице (Фото: Думская)
20.08.2019, 16:21

Черного хотел взять на поруки главный Раввин Одессы, но суд ему в этом отказал

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения собственнику отеля "Токио" Вадиму Черному, в котором в ночь на субботу при пожаре погибли девять человек. Об этом сообщила Думская.

Судья постановил арестовать Черного на 60 суток без права внесения залога. Ранее в заседании главный Раввин Одессы Авроом Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки. Судья в этом ему отказал.

В ходе заседания прокуроры сообщили, что у Черного при обысках нашли копию американского паспорта на имя "Черного В.Л.". Оригинал документа найден не был.

Адвокаты подозреваемого заявили о намерении обжаловать постановление суда.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.
  • Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.
  • Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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