Пожар в "Токио". Суд избрал меру пресечения собственнику отеля

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения собственнику отеля "Токио" Вадиму Черному, в котором в ночь на субботу при пожаре погибли девять человек. Об этом сообщила Думская.
Судья постановил арестовать Черного на 60 суток без права внесения залога. Ранее в заседании главный Раввин Одессы Авроом Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки. Судья в этом ему отказал.
В ходе заседания прокуроры сообщили, что у Черного при обысках нашли копию американского паспорта на имя "Черного В.Л.". Оригинал документа найден не был.
Адвокаты подозреваемого заявили о намерении обжаловать постановление суда.
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