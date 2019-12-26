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Полиция выдворила в Испанию вора в законе из России: фото

Полиция выдворила в Испанию вора в законе из России: фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
26.12.2019, 13:11

Вора в законе Батыра Бухарского задержали в апреле этого года

24 декабря сотрудники Нацполиции экстрадировали вора в законе Ботира Рахимова по кличке Батыр Бухарский в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, с 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске якобы за схему по "отмыванию" и легализации денег, добытых преступным путем. В Испании его ждут 17 лет тюрьмы. 

В апреле 2019 года вор в законе незаконно попал на территорию Украины. Правоохранители узнали об этом, установили его местонахождение и задержали его, сразу уведомив об этом европейских коллег. 

Батыр Бухарский был "коронован" вором в законе Дедом Хасаном в 1998 году в Москве. Он был доверенным лицом уголовного авторитета Япончика.

  • В апреле 2019 года сообщалось, что полиция задержала Батыра Бухарского.
  • 2 декабря Зеленский внес в Раду законопроект о "ворах в законе".
  • 3 декабря законопроект поддержали в Национальной полиции.
  • 19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о преступных сообществах и "ворах в законе".
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