Полиция выдворила в Испанию вора в законе из России: фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

24 декабря сотрудники Нацполиции экстрадировали вора в законе Ботира Рахимова по кличке Батыр Бухарский в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, с 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске якобы за схему по "отмыванию" и легализации денег, добытых преступным путем. В Испании его ждут 17 лет тюрьмы.

В апреле 2019 года вор в законе незаконно попал на территорию Украины. Правоохранители узнали об этом, установили его местонахождение и задержали его, сразу уведомив об этом европейских коллег.

Батыр Бухарский был "коронован" вором в законе Дедом Хасаном в 1998 году в Москве. Он был доверенным лицом уголовного авторитета Япончика.