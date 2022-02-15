Полиция задержала мужчину за лжеминирование аэропорта Борисполь – фото

Сегодня, 15 февраля, полиция задержала лжеминера аэропорта Борисполь, который днем ранее сообщил по телефону "о минировании". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Им оказался 61-летний житель села Козлов, находившийся в селе Семеновка (Харьковской области – ред.) в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан", – сказано в сообщении.

Во время звонка о лжеминировании подозреваемый дезинформировал полицию о том, что находится в Харькове.

По данным правоохранителей, полиция, взрывотехники и другие службы обследовали помещение терминала "Д" и территорию вблизи аэропорта. Подозрительных предметов специалисты не обнаружили.

В полиции подчеркнули, что аэропорт работу не прекращал и работает в штатном режиме.

В момент задержания у правонарушителя был изъят мобильный телефон, с которого совершен звонок о ложном сообщении.

Открыто уголовное производство – мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности. Ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.

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Яна Катасонова

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