Полиция задержала мужчину за лжеминирование аэропорта Борисполь – фото
Сегодня, 15 февраля, полиция задержала лжеминера аэропорта Борисполь, который днем ранее сообщил по телефону "о минировании". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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"Им оказался 61-летний житель села Козлов, находившийся в селе Семеновка (Харьковской области – ред.) в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан", – сказано в сообщении.
Во время звонка о лжеминировании подозреваемый дезинформировал полицию о том, что находится в Харькове.
По данным правоохранителей, полиция, взрывотехники и другие службы обследовали помещение терминала "Д" и территорию вблизи аэропорта. Подозрительных предметов специалисты не обнаружили.
В полиции подчеркнули, что аэропорт работу не прекращал и работает в штатном режиме.
В момент задержания у правонарушителя был изъят мобильный телефон, с которого совершен звонок о ложном сообщении.
Открыто уголовное производство – мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности. Ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.
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