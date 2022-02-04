Служба безопасности Украины вычислила и задержала харьковского айтишника, который отправлял анонимные сообщения о ложном минировании государственных учреждений якобы из-за "личной неприязни к правоохранительным и судебным органам, а также к власти в целом". Об этом LIGA.net сообщили в СБУ.
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Было установлено, что 39-летний мужчина только за прошлый декабрь отправил по меньшей мере 14 сообщений о минировании различных объектов, таких как: аэропорт "Харьков", ж/д и автовокзалы, ТРЦ города, а также Харьковская облгосадминистрация, Харьковский апелляционный суд и другое.
"Псевдоминером оказался специалист в IТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождение", – сообщили в СБУ и добавили, что злоумышленника взяли по месту жительства после очередного сообщения о минировании.
Сейчас идет проверка возможной причастности его к иностранным спецслужбам. Подозреваемому грозит от четырех до восьми лет тюрьмы, а также компенсирование ущерба от противоправных действий.
В СБУ подчеркнули, что попытки использовать спецсофт этим "анонимным террористами" не помогают: их местонахождение оперативно устанавливают.
- На фоне угрозы нового российского вторжения в начале 2022 года Украине пошла волна псевдоминирований учебных учреждений, транспортных терминалов, госорганов и других объектов.
- Школы в Черкассах и Николаеве решили перевести на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании".
- Поступали анонимные сообщения о минировании 39 школ в Киеве.
- В Кривом Роге задержали студента, который, чтобы добиться перехода на дистанционное обучение, решил "заминировать" заведение.
- В СБУ заявили, что за массовыми псевдоминированиями в Украине стоят спецслужбы России.
- 300 человек за 2021-й. В СБУ рассказали, как выявляют анонимных "минеров" и что их ждет.
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