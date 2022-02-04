Служба безопасности Украины вычислила и задержала харьковского айтишника, который отправлял анонимные сообщения о ложном минировании государственных учреждений якобы из-за "личной неприязни к правоохранительным и судебным органам, а также к власти в целом". Об этом LIGA.net сообщили в СБУ.

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Было установлено, что 39-летний мужчина только за прошлый декабрь отправил по меньшей мере 14 сообщений о минировании различных объектов, таких как: аэропорт "Харьков", ж/д и автовокзалы, ТРЦ города, а также Харьковская облгосадминистрация, Харьковский апелляционный суд и другое.

"Псевдоминером оказался специалист в IТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождение", – сообщили в СБУ и добавили, что злоумышленника взяли по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Сейчас идет проверка возможной причастности его к иностранным спецслужбам. Подозреваемому грозит от четырех до восьми лет тюрьмы, а также компенсирование ущерба от противоправных действий.

В СБУ подчеркнули, что попытки использовать спецсофт этим "анонимным террористами" не помогают: их местонахождение оперативно устанавливают.

Евгений Пилипенко

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