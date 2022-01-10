В Казахстане полковника спецслужб нашли мертвым, генерал полиции "наложил на себя руки"

В столице Казахстана Нур-Султан был найден труп полковника Комитета по нацбезопасности Азамата Ибраева. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ведомства.

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Ибраев был найден во дворе дома по месту жительства. Продолжается досудебное расследование.

Также 10 января Telegram-канал Orda.kz сообщил, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов якобы покончил с собой. Издание отмечает, что после беспорядков ему угрожал трибунал.

В пресс-службе акимата Тараза (адмцентр региона) информагентству Интерфакс-Казахстан подтвердили факт смерти Сулейменова, однако отметили, что детали еще устанавливают.

Ранее 6 января в КНБ сообщили, что начали расследование по статье о госизмене. В этот же день по этому делу был задержан эксглава комитета Карим Массимов и другие лица.

Марина Тищенко

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