В Казахстане полковника спецслужб нашли мертвым, генерал полиции "наложил на себя руки"
В столице Казахстана Нур-Султан был найден труп полковника Комитета по нацбезопасности Азамата Ибраева. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ведомства.
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Ибраев был найден во дворе дома по месту жительства. Продолжается досудебное расследование.
Также 10 января Telegram-канал Orda.kz сообщил, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов якобы покончил с собой. Издание отмечает, что после беспорядков ему угрожал трибунал.
В пресс-службе акимата Тараза (адмцентр региона) информагентству Интерфакс-Казахстан подтвердили факт смерти Сулейменова, однако отметили, что детали еще устанавливают.
Ранее 6 января в КНБ сообщили, что начали расследование по статье о госизмене. В этот же день по этому делу был задержан эксглава комитета Карим Массимов и другие лица.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и увольнение из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- Действующий президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ. Россия начала опрокидывать десантников. В Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Силовики задержали около 4500 человек.
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