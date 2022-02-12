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Послы ЕС и Великобритании в Украине остаются в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 11:31
Послы ЕС и Великобритании в Украине остаются в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России - Фото
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Послы Европейского Союза и Великобритании в Украине Матти Маасикас и  Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

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Посол ЕС Маасикас опроверг информацию о якобы своем отъезде из Украины, которую распространили некоторые СМИ.

"Поскольку фейковые новости, начавшиеся с ukr.net, продолжают распространяться, повторяю: Я в Киеве и остаюсь здесь", – написал Маасикас.

Послы ЕС и Великобритании в Украине остаются в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России

Посол Великобритании заявила, что продолжает работать в Киеве.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", – написала она.

Послы ЕС и Великобритании в Украине остаются в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России

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Наталия Медведева
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мелинда симмонс Матти Маасикас
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