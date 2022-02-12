Послы ЕС и Великобритании в Украине остаются в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России
12.02.2022, 11:31
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Послы Европейского Союза и Великобритании в Украине Матти Маасикас и Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.
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Посол ЕС Маасикас опроверг информацию о якобы своем отъезде из Украины, которую распространили некоторые СМИ.
"Поскольку фейковые новости, начавшиеся с ukr.net, продолжают распространяться, повторяю: Я в Киеве и остаюсь здесь", – написал Маасикас.
Посол Великобритании заявила, что продолжает работать в Киеве.
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", – написала она.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- Вчера представитель Белого дома заявил, что российская армия может в любой момент пересечь украинскую границу и призвал американцев немедленно покинуть Украину.
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