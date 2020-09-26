"Резкий огонь, взрывная волна". Очевидцы сообщили подробности катастрофы Ан-26

По словам очевидцев вчерашней трагедии, возгорание военного самолета Ан-26 произошло после падения

Падение военного самолета Ан-26 под Чугуевом произошло рядом с автомобильной трассой, очевидцы рассказали подробности трагедии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Мы видели падение самолета. Мы слышали очень сильный рев двигателя. Самолет влетел в посадку. При падении у самолета ничего не горело, возгорание произошло после падения. Резкий огонь, взрывная волна", – отметил очевидец Ярослав Тарасов, уточнив, что видел, как выбежал горящий человек из самолета.

Тарасов добавил, что у него не было огнетушителя в машине.

"У парня сзади, дальнобойщика, огнетушитель был, мы взяли огнетушитель и побежали тушить. Потушили парня – у него, как оказалось, более 90% ожогов", – сказал Тарасов.

По его словам, был обнаружен и второй парень, его положили на обочину, у него не было ожогов, но он был в крови и оставался в сознании.

Тарасов рассказал, что у второго пострадавшего было рассечение на голове и на ноге. "Он был в шоке, я спросил, что произошло, но он не мог сказать", – уточнил очевидец.

По данным источников Цензор.Нет, разбился самолет Ан-26Ш бортовой номер 76, заводской номер 56-08, выпущенный 21 октября 1977 года.

30 июля 1996 года самолет прошел ремонт на 410-м авиазаводе. Общий налет с момента эксплуатации – 5985 часов, совершил 3450 посадок, в том числе налет после после ремонта 1800 часов, 2160 посадок. Предельный ресурс эксплуатации самолета определен в 20 000 летных часов и 14 000 посадок.

2 сентября 2020 года госпредприятие "Антонов" концерна "Укроборонпром" подписало акт о продлении ресурса эксплуатации самолета № 026-20-077. Срок службы был продлен до июня 2022 года, до следующего ремонта самолет должен был пройти 2200 летных часов и 2840 посадок.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

пасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 26 сентября ГСЧС сообщила, что с

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Арина Толина

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