Санкции уже готовы, но возможности дипломатии еще не исчерпаны – глава МИД Испании
Дипломатические возможности для снижения российской эскалации еще не исчерпаны, считает министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Он сказал об этом сегодня на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.
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Глава МИД Испании отмечает, что Евросоюз продолжает исходить из того, что нынешний кризис должен быть разрешен через политический диалог.
Это не исключает того, что Испания участвует в разработке согласованного пакета экономических санкций против России, которые могут быть введены в том случае, если усилия дипломатов не сработают. Однако сейчас, полагает министр, продолжается этап переговоров, а не "гипотетических сценариев, не связанных с реальностью".
Он подчеркнул, что Испания исходит из того, что сценарий вторжения России "не является неизбежным", и дипломатия работает над тем, чтобы снизить до нуля вероятность его осуществления.
4 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закончил подготовку "значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций" в отношении России, который будет введен в действие в случае начала вторжения в Украину.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
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