Санкции уже готовы, но возможности дипломатии еще не исчерпаны – глава МИД Испании

Дипломатические возможности для снижения российской эскалации еще не исчерпаны, считает министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Он сказал об этом сегодня на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

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Глава МИД Испании отмечает, что Евросоюз продолжает исходить из того, что нынешний кризис должен быть разрешен через политический диалог.

Это не исключает того, что Испания участвует в разработке согласованного пакета экономических санкций против России, которые могут быть введены в том случае, если усилия дипломатов не сработают. Однако сейчас, полагает министр, продолжается этап переговоров, а не "гипотетических сценариев, не связанных с реальностью".

Он подчеркнул, что Испания исходит из того, что сценарий вторжения России "не является неизбежным", и дипломатия работает над тем, чтобы снизить до нуля вероятность его осуществления.

Сергей Бережной

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