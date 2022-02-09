UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции уже готовы, но возможности дипломатии еще не исчерпаны – глава МИД Испании

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 12:33
Санкции уже готовы, но возможности дипломатии еще не исчерпаны – глава МИД Испании - Фото
Хосе Мануэль Альбарес Буэно (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Дипломатические возможности для снижения российской эскалации еще не исчерпаны, считает министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Он сказал об этом сегодня на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД Испании отмечает, что Евросоюз продолжает исходить из того, что нынешний кризис должен быть разрешен через политический диалог.

Это не исключает того, что Испания участвует в разработке согласованного пакета экономических санкций против России, которые могут быть введены в том случае, если усилия дипломатов не сработают. Однако сейчас, полагает министр, продолжается этап переговоров, а не "гипотетических сценариев, не связанных с реальностью". 

Он подчеркнул, что Испания исходит из того, что сценарий вторжения России "не является неизбежным", и дипломатия работает над тем, чтобы снизить до нуля вероятность его осуществления.    

4 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закончил подготовку "значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций" в отношении России, который будет введен в действие в случае начала вторжения в Украину. 

Читайте также: Вице-президент Еврокомиссии: "На карту поставлен мир в Европе. ЕС готов к большим потерям"

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
испания дипломатия деэскалация Хосе Мануэль Альбарес Буэно
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 