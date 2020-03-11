Шмыгаль о карантине: Эпидемия не обойдет Украину. Задача – смягчить ее

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

Ограничительные меры вводятся в Украине для того, чтобы смягчить удар эпидемии коронавируса, которая не обойдет и нашу страну. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня не идет речи о том, что эта эпидемия обойдет нас. Мы понимаем, что в мире эта эпидемия развивается. В Украине уже есть первый зарегистрированный случай, это значит эпидемия уже физически здесь. Вопрос в том, чтобы как можно мягче пройти этот период", - сказал он.

Шмыгаль объяснил, что власть решила не ждать, когда эпидемия начнет "параболически развиваться" в стране, и с помощью ограничительных мер пытается оттянуть момент массового заражения, поскольку надеется, что коронавирус пойдет на спад к лету.

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Премьер подчеркнул, что "критически важную роль" в сдерживании вируса сыграет самоорганизация людей. Он напомнил: необходимо придерживаться дистанции при общении, следить за гигиеной и здоровьем, использовать маску, если появились симптомы.

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