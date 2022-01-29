UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стрельба на Южмаше. Раненые военные в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 13:55
Стрельба на Южмаше. Раненые военные в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика - Фото
Денис Монастырский проведал раненых военных (Фото - пресс-служба МВД)

Пятеро военных Нацгвардии, которых на заводе Южмаш в Днепре ранил срочник Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии, но у всех наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Врачи продолжают оказывать военным медпомощь. Сдать кровь для пострадавших вызвались более 170 правоохранителей. 

Жанна Шарова, получившая три ранения, находится в тяжелом состоянии, с положительной динамикой. Вчера она пришла в сознание, но пока что подключена к ИВЛ. 

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Он в тяжелом состоянии, с положительной динамикой. 

Стрельба на Южмаше. Раненые военные в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

29 января их проведал глава МВД Денис Монастырский

Читайте также: Тема дня | "Его травили, вынашивал обиду два месяца". В Днепре срочник убил 5 человек: что известно

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
днепр южмаш Денис Монастырский артемий рябчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 