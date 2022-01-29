Стрельба на Южмаше. Раненые военные в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика

Пятеро военных Нацгвардии, которых на заводе Южмаш в Днепре ранил срочник Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии, но у всех наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Врачи продолжают оказывать военным медпомощь. Сдать кровь для пострадавших вызвались более 170 правоохранителей.

Жанна Шарова, получившая три ранения, находится в тяжелом состоянии, с положительной динамикой. Вчера она пришла в сознание, но пока что подключена к ИВЛ.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Он в тяжелом состоянии, с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

29 января их проведал глава МВД Денис Монастырский.

Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.

Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК. Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых и неуставные отношения. Проверяется информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и о травле Рябчука другими военнослужащими.

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Владислав Сердюк

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