Стрельба на Южмаше. Раненые военные в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика
Пятеро военных Нацгвардии, которых на заводе Южмаш в Днепре ранил срочник Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии, но у всех наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Врачи продолжают оказывать военным медпомощь. Сдать кровь для пострадавших вызвались более 170 правоохранителей.
Жанна Шарова, получившая три ранения, находится в тяжелом состоянии, с положительной динамикой. Вчера она пришла в сознание, но пока что подключена к ИВЛ.
Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Он в тяжелом состоянии, с положительной динамикой.
Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.
29 января их проведал глава МВД Денис Монастырский.
- Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.
- Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК. Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых и неуставные отношения. Проверяется информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и о травле Рябчука другими военнослужащими.
- ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии. Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку, исполняющим обязанности назначен его заместитель Юрий Лебедь.
- 28 января суд отправил Рябчука в СИЗО без альтернативы залога.
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