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В Борисполе несут цветы к портретам погибших в крушении: фото

В Борисполе несут цветы к портретам погибших в крушении: фото - Фото
В аэропорту Борисполь (Фото: EPA)
08.01.2020, 22:51

В терминале D проходит траурный митинг

В аэропорту Борисполь в терминале D проходит траурный митинг в связи с катастрофой пассажирского рейса PS 752 Boeing-737 МАУ в Тегеране. 

К портретам погибших членов экипажа несут цветы.

Сегодня погибли пилоты и бортпроводники: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич, Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

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PS 752 boeing-737 мау Борисполь авиакатастрофа
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