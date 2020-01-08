В Борисполе несут цветы к портретам погибших в крушении: фото

В аэропорту Борисполь (Фото: EPA)

В аэропорту Борисполь в терминале D проходит траурный митинг в связи с катастрофой пассажирского рейса PS 752 Boeing-737 МАУ в Тегеране.

К портретам погибших членов экипажа несут цветы.

Сегодня погибли пилоты и бортпроводники: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич, Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

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