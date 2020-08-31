В Нидерландах возобновляется суд по делу MH17

Первыми слово получат адвокаты родственников погибших в трагедии Boeing 777 рейса MH17

Сегодня, 31 августа, в Нидерландах возобновляются судебные слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете Boeing 777, который в 2014-м выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Заседание назначено на 10:00 по центральноевропейскому времени (GMT+2).

Первыми слово получат адвокаты родственников погибших пассажиров. Они смогут задать вопросы, связанные с возмещением ущерба. После этого им ответят стороны обвинения и защиты. Затем будет обсуждаться подача претензий.

Сегодняшним заседанием стартует блок слушаний III A. Планируется, что он пройдет в две сессии — с 31 августа по 4 сентября и с 7 по 11 сентября. Начало блока III B запланировано на 28 сентября, III C — на 2 ноября.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: все 298 человек на борту. : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями" .

19 июня 2019-го Объединенная следственная группа (JIT) имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все . Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства , что самолет был сбит российским Буком.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила , что самолет был сбит российским Буком. 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

10 июля стало известно, что Нидерланды из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям". 18 июля Нидерланды начали новое расследование по делу о катастрофе MH17, в котором хотят выяснить, почему Россия закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы за несколько часов до того, как самолет был сбит.

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Марк Сировой

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