В Нидерландах возобновляется суд по делу MH17
Первыми слово получат адвокаты родственников погибших в трагедии Boeing 777 рейса MH17
Сегодня, 31 августа, в Нидерландах возобновляются судебные слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете Boeing 777, который в 2014-м выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Заседание назначено на 10:00 по центральноевропейскому времени (GMT+2).
Первыми слово получат адвокаты родственников погибших пассажиров. Они смогут задать вопросы, связанные с возмещением ущерба. После этого им ответят стороны обвинения и защиты. Затем будет обсуждаться подача претензий.
Сегодняшним заседанием стартует блок слушаний III A. Планируется, что он пройдет в две сессии — с 31 августа по 4 сентября и с 7 по 11 сентября. Начало блока III B запланировано на 28 сентября, III C — на 2 ноября.
- 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
- 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями".
- Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.
- 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".
- 18 июля Нидерланды начали новое расследование по делу о катастрофе MH17, в котором хотят выяснить, почему Россия закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы за несколько часов до того, как самолет был сбит.
Читайте также: Дело MH17. Украина и Нидерланды договорились, что будут делать дальше
Комментарии