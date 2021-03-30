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В одной из школ на Донбассе нашли тайник с боеприпасами – его могли оставить боевики РФ

30.03.2021, 16:00
В одной из школ на Донбассе нашли тайник с боеприпасами – его могли оставить боевики РФ - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие Нацгвардии обнаружили на территории одной из школ населенного пункта Приволье на Донбассе тайник с патронами различного калибра и гранатометными выстрелами ВОГ-25. Об этом сообщает пресс-служба командования Операции объединенных сил.  

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По информации правоохранителей, находка могла служить боевикам России инструментом для организации диверсий на территории Украины.

Кроме того, на этой неделе служащие Нацгвардии задержали шестерых подозреваемых в работе на террористов, говорят в пресс-службе. 

Читайте также: На территории школы в Луганской области нашли тайник с боеприпасами: фото

Станислав Стороженко
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