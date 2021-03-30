В одной из школ на Донбассе нашли тайник с боеприпасами – его могли оставить боевики РФ
30.03.2021, 16:00
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)
Сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие Нацгвардии обнаружили на территории одной из школ населенного пункта Приволье на Донбассе тайник с патронами различного калибра и гранатометными выстрелами ВОГ-25. Об этом сообщает пресс-служба командования Операции объединенных сил.
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По информации правоохранителей, находка могла служить боевикам России инструментом для организации диверсий на территории Украины.
Кроме того, на этой неделе служащие Нацгвардии задержали шестерых подозреваемых в работе на террористов, говорят в пресс-службе.
- 4 февраля в Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов.
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