В одной из школ на Донбассе нашли тайник с боеприпасами – его могли оставить боевики РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие Нацгвардии обнаружили на территории одной из школ населенного пункта Приволье на Донбассе тайник с патронами различного калибра и гранатометными выстрелами ВОГ-25. Об этом сообщает пресс-служба командования Операции объединенных сил.

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По информации правоохранителей, находка могла служить боевикам России инструментом для организации диверсий на территории Украины.

Кроме того, на этой неделе служащие Нацгвардии задержали шестерых подозреваемых в работе на террористов, говорят в пресс-службе.

4 февраля в Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов.

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Станислав Стороженко

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